Sadakatsiz dizisinde iki ayrılık birden

İkinci sezonuyla Kanal D ekranında izleyiciyle buluşan, başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in paylaştıkları Sadakatsiz dizisinde ayrılık depremi yaşanıyor. İki ünlü oyuncu, Sadakatsiz dizine veda ediyor.
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Kanal D’nin Sadakatsiz dizisi ikinci sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vuruyor. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği Medyapım imzalı dizi verilen Covid arasının ardından sevenleriyle buluşacak.
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Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş’in başrolünü paylaştığı dizide ana kadroda yer alan iki oyuncu birden ayrılacak. Dizide Melih ve Bahar rollerine hayat veren Ali İl ile Yeliz Kuvancı projeye veda edecek.
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İki sevilen oyuncunun hayat verdikleri karakterlerin hikâyeleri sona erdiği için yeni bölümde Sadakatsiz’e veda edecekleri öğrenildi.