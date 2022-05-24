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Sabahat Akkiraz: Müziği kökten yasaklayın olsun bitsin; buna da 'yetmez ama evet' diyen bulursunuz nasılsa!

24 Mayıs 2022 10:47

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Müzisyen Sabahat Akkiraz, son dönemde bazı sanatçıların konserlerin yasaklanmasına ve müzik saati kısıtlamasına tepki gösterdi. 

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Koronavirüs pandemisini gerekçe göstererek uygulamaya konan müzik saati kısıtlaması sürerken; şarkıcı Aynur Doğan ve Niyazi Koyuncu'nun konserlerine de AKP'li belediyeler tarafından izin verilmedi. 

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Söz konusu engellemeye tepkiler sürerken, müzisyen Akkiraz da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

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. Akkiraz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Konser yasaklamak, müziği saate mahkum etmek yetmez. Müziği kökten yasaklayın olsun bitsin. Buna da yetmez ama evet diyen bulursunuz nasılsa" ifadesini kullandı. 

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