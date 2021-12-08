Saba Tümer 51'inci yaş gününü özel bir partiyle kutladı
08 Aralık 2021 07:44
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Saba Tümer 51'inci yaş gününü özel bir partiyle kutladı
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Sunucu Saba Tümer 51'inci yaş gününü özel bir partiyle kutladı. Tümer'in dudak şeklindeki pastasını yarı çıplak garsonlar getirdi.
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Sunucu Saba Tümer, önceki akşam Kuruçeşme’deki bir mekânda yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.
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Tümer için kırmızı dudak şeklinde özel bir pasta hazırlandı. Yarı çıplak erkek garsonlar ise gecenin en dikkat çeken ayrıntısı oldu.
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Konuklar arasında Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu da vardı. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden Doğulu “Her şey çok güzel gidiyor. Sabacığımın doğum gününe katıldık. Çok güzel bir geceydi” diye konuştu.
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