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Saatte 110 kilometre hıza ulaşan rüzgar Kayseri'yi savaş alanına çevirdi

Kayseri’de saatteki hızı 110 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle birçok evin çatısı uçarken, rüzgarın oluşturduğu zararlar gün ağarınca ortaya çıktı.

06 Şubat 2020 10:39

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Kayseri’de saatteki hızı 110 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle birçok evin çatısı uçarken, rüzgarın oluşturduğu zararlar gün ağarınca ortaya çıktı.

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Şehirde dün akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgarın hızı, bazı bölgelerde saatte 110 kilometreye kadar ulaştı.

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Talas, Melikgazi ve Kocasinan ilçeleri başta olmak üzere çok sayıda mahallelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

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Rüzgarın oluşturduğu hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Çatıdan düşen parçalar araçların üzerine düşerken, çok sayıda araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Polis ekipleri vatandaşın mağdur olmaması için zarar gören araçlar için tutanak tutarken, itfaiye ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

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Sabah uyanarak işe gitmek isteyen vatandaşlar da araçlarını görünce büyük şok yaşadı. Aracı zarar gören bir vatandaş, büyük bir ses geldiğini, aşağı indiklerinde araçlarının üzerine çatı parçaları düştüğünü gördüklerini söyledi.

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Öte yandan rüzgarın etkili olduğu Talas ilçesinde ise okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

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Saatte 110 kilometre hıza ulaşan rüzgar Kayseri'yi savaş alanına çevirdi

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Saatte 110 kilometre hıza ulaşan rüzgar Kayseri'yi savaş alanına çevirdi

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Saatte 110 kilometre hıza ulaşan rüzgar Kayseri'yi savaş alanına çevirdi

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Saatte 110 kilometre hıza ulaşan rüzgar Kayseri'yi savaş alanına çevirdi

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