Rusya’da çocuklara askeri eğitim veren kamp açıldı; Genç Ordu
31 Mayıs 2016 18:14
18
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soğuk Savaş'tan kalma Yunarmiya'yı yeniden hayata döndürdü. 'Genç Ordu' anlamına gelen Yunarmiya'nın ilk üyeleri, eğitimlerine ülkenin Yaroslavl kentinde başladı
28
Okul çağındaki 104 çocuğa askeri eğitim veren 'genç ordu' en genci 10 yaşında olan çocuklara, teorik derslerin yanı sıra atış talimi ve paraşütle atlama eğitimleri de veriyor.
38
18 yaşından küçük olmalarına rağmen çocuklara askerler gibi üniforma giydiren bu organizasyona özellikle sosyal medyadan tepki geldi.
48
Rusya'nın bu hamlesinin bir dönem Nazi rejimi altındaki Almanya'yı anımsattığını belirten kullanıcılar Yunarmiya'nın 'Hitler Gençliği'ne benzediğini ifade ediyor.
58
Rusya'nın okul çağındaki çocuklara askeri eğitim vermeye hazırlanacağı son haftalarda sıklıkla dile getiriliyordu.
68
Rus basını ise, ülke yönetiminin okullara öğrencilerin bu tarz eğitimlere katılması yönünde baskı yapıldığı öne sürüldü.
© Tüm hakları saklıdır.