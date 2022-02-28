Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin beşinci gününde tarafların müzakere görüşmesinden kareler
Rusya'nın Ukrayna işgalinin beşinci gününde Rus ve Ukraynalı heyetler, Belarus'un Gomel şehrinde müzakereler için bir araya geldi.
28 Şubat 2022 16:37
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Rusya'nın Ukrayna işgalinin beşinci gününde Rus ve Ukraynalı heyetler, Belarus'un Gomel şehrinde müzakereler için bir araya geldi.
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Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde yer alan heyetlerin Belarus’ta kendilerini güvende hissedebileceğini ve tarafların güvenlikle ilgili tüm isteklerinin yerine getirileceğini söyledi.
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Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov
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Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksandır Fomin ve Rusya’nın Belarus Büyükelçisi Boris Gryzlov