T24 LogoT24 Logo

Rotten Tomatoes'a göre en iyi 10 film

04 Temmuz 2021 09:00

111

IMDb gibi film ve dizilerin oylandığı bir diğer platform Rotten Tomatoes'a göre tarihin en iyi filmleri:

211

Parasite

311

Modern Times

411

Paddington 2

511

It Happened One Night

611

Casablanca

711

Citizen Kane

811

Singing in the Rain

911

Terminatör

1011

Toy Story

1111

Pinokyo

Rotten Tomatoesen iyi filmlerparazitımbddilm puanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24