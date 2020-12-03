Ronaldo tarihin en golcü futbolcusu olmak üzere

35 yaşındaki süper yıldızın, tarihin en golcü futbolcusu olmasına yalnızca 10 gol kaldı.
03 Aralık 2020 16:30
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Cristiano Ronaldo futbol kariyeri boyunca 750 gol attı.
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Teknik direktör Andrea Pirlo, 35 yaşındaki yıldızın futbol sahnesinden hiç inmemesini istiyor. "Cristiano Ronaldo hakkında söylenebilecek hiçbir şey yok. Her gün yeni bir rekor kırıyormuş gibi geliyor. Juventus'ta olduğu için çok şanslıyız. Umarım onu uzun süre rekorlar kırarken izlemeye devam ederiz."
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Cristiano Ronaldo tarihte en çok gol atanlar listesinin 3. basamağında. Ancak zirveye yerleşmesine yalnızca 10 gol var.
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759 gollü Josef Bican ilk, 757 gollü Pele ikinci basamakta yer alıyor.
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Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde de 132 golle ilk sırada.
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Onu, Lionel Messi 118 golle 14 gol geriden takip ediyor.
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35 yaşındaki yıldızın gol sayıları; 450 Real Madrid, 118 Manchester United, 102 Portekiz Milli Takımı, 75 Juventus, 5 Sporting Lizbon