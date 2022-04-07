Ronaldo, çocuklarına bakan sevgilisi Georgina Rodriguez'e her ay 100 bin Euro ödüyor
07 Nisan 2022 15:07
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Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'e aylık ne kadar ödediği belli oldu.
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İspanyol basınına göre; Ronaldo çocuklarına baktığı gerekçesi ile sevgilisi Rodriguez'e 100 bin Euro ödeme yapıyor.
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Georgina Rodriguez modelliğin yanı sıra influencer'lık da yapıyor. Netflix geçtiğimiz günlerde Arjantinli yıldızın, "Ben, Georgina" isimli belgeselini yayınlamıştı.
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İkiz bebeklerine kavuşmak için gün sayan Rodriguez'in, Ronaldo'dan her ay gelen 100 bin euroluk gelirinin dışında bir influencer olduğu ve sosyal medyada marka paylaşımlarıyla da 50 bin Euro kazandığı belirtildi.
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Sezon başında Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, İngiltere'de en çok kazanan futbolcular arasında. Portekizli yıldız haftalık 375 bin Pound yıllık ise 20 milyon Pound kazanıyor.
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Futbol ve magazin dünyasında Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti en tanınan çiftlerden biri. Çift 2017'den beri birlikte