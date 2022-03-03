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Ronaldo canlı yayında duş aldı, 1 milyon kişi izledi

03 Mart 2022 11:57

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Cristiano Ronaldo'yu duş alırken canlı yayında 1 milyon kişi izledi.

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Instagram'ın en yüksek takipçiye sahip ismi Cristiano Ronaldo, bu kez yaptığı canlı yayınla gündemde.

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Portekizli yıldız, sauna ve ardından duşa girdiği anları canlı olarak yayınladı.

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37 yaşındaki futbolcunun yayınını anlık 700 bine yakın kişinin izledi.

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Canlı yayını toplamda 1 milyondan fazla kişinin canlı olarak izlediği tahmin ediliyor.

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Ronaldo'nun Instagram hesabını 407 milyon kişi takip ediyor.

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