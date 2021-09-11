Ronaldo, 4490 gün sonra Manchester United formasıyla Old Trafford'da!
11 Eylül 2021 17:07
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Ronaldo, 4490 gün sonra Manchester United formasıyla Old Trafford'da!
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Cristiano, o dönem için rekor bir bedel olan 94 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olduktan sonra 2018-19 sezonu başında 117 milyon euro'ya Juventus'un yolunu tutmuştu.
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Altı sezon boyunca oynadığı Manchester United'da 272 maça çıkan ve 117 gol atan 36 yaşındaki futbolcu, Newcastle United karşısında ilk 11’de sahaya çıktı.
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Altı sezon boyunca oynadığı Manchester United'da 272 maça çıkan ve 117 gol atan 36 yaşındaki futbolcu, Newcastle United karşısında ilk 11’de sahaya çıktı.
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