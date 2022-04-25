Roketatardan, AK-47'ye her şey var; Dera Adem Heil, yasa dışı silahın merkezi!
Pakistan’ın Dera Adem Heil şehri, 150 yıldan fazladır dünyanın bu bölgesinde yasa dışı silah endüstrisinin merkezi olarak nitelendiriliyor.
25 Nisan 2022 11:32
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Başkent İslamabad’a 200 kilometre uzaklıkta bulunan Dera Adem Heil'de 150 yılı aşkın süredir evlerde, sokaklarda ve bodrum katlarında yasa dışı silah üretiliyor ve satılıyor.
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Başkent İslamabad’a 200 kilometre uzaklıkta bulunan Dera Adem Heil'de 150 yılı aşkın süredir evlerde, sokaklarda ve bodrum katlarında yasa dışı silah üretiliyor ve satılıyor.
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Dera çarşısının bir başından diğer başına sağlı sollu yüzlerce silah dükkanı caddeye konumlanmış vaziyette.
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Bu dükkanlarda, av ve keskin nişancı tüfekleri, otomatik silahlar, tabancalar ve roketatarlar bulmak mümkün.
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Çarşıda gezerken silah dükkanlarının karşılıklı dizilmesi ve silah işaretlerinin duvarlara resmedilmesi göze çarparken, işlenmiş metal ve barut kokusu da havayı kaplıyor.
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Gerek Afganistan'da yaşanan işgaller gerek Pakistan yasalarının 2018'e kadar bu bölgede geçerli olmayışı şehirdeki silah ticaretinin büyümesinde önemli rol oynadı.
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Peşaver’e bir saat uzaklıktaki şehir 100 binin üzerinde nüfusa sahip ve kent 2 binin üzerinde silah dükkanına ev sahipliği yapıyor.
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Ölümcül silahların replikalarının satıldığı şehirde, satıcılar gelen talebe göre silah üretiyor. Aylık silah üretimi miktarı satıcıdan satıcıya değişiklik gösteriyor. Bu kimi yerlerde 50-60 kimi yerlerde ise 1000'e kadar çıkabiliyor.
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Replika tabancaların fiyatı 10 bin Pakistan rupisinden (790 lira) başlıyor ve alıcının talebine göre fiyat birkaç 1000 dolara çıkabiliyor.
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Yine replika tüfekler ortalama 30 bin Pakistan rupisinden başlıyor (2 bin 357 lira) ve fiyatlar silahların özelliklerine göre katlanıyor.
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Silahlar, Dera çarşısının her iki tarafına yayılan dükkanlarda sergileniyor. Bu dükkanların hemen arkasında ise silah atölyeleri bulunuyor. Burada bir silahın baştan sona yapımı ustalar tarafından gerçekleştiriliyor.
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Bir usta, replika bir tabancayı ortalama 3 günde üretebiliyor. Tüfeklerin yapımı ise 5-6 günü buluyor.
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İsminin açıklanmasını istemeyen bir silah ustası, AK-47 piyade tüfeği mermilerini 60 Pakistan rupisine (yaklaşık 5 lira) sattığını, günde 2 bin 500, ayda ise 60 binin üzerinde mermi ürettiğini söyledi.
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Roketatardan, AK-47'ye her şey var; Dera Adem Heil, yasa dışı silahın merkezi!