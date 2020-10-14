Rock and Roll Onur Listesi'nin 2020 sınıfı, 7 Kasım'da yapılacak törenle ölümsüzleştirilecek
Rock and Roll Onur Listesi'nin 2020 sınıfında yer alan isimler, 7 Kasım'da yapılan törenle prestijli kulübe resmen üye olacak. Törende yeni tip Koronavirüs pandemisine rağmen yine ünlü konuk 2020 sınıfı üyelerini onurlandıracak. Rock and Roll Onur Listesi'nin 2020 sınıfında yer alan isimler şöyle:
14 Ekim 2020 14:38
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Rock and Roll Onur Listesi'nin 2020 sınıfında yer alan isimler, 7 Kasım'da yapılan törenle prestijli kulübe resmen üye olacak. Törende yeni tip Koronavirüs pandemisine rağmen yine ünlü konuk 2020 sınıfı üyelerini onurlandıracak. Rock and Roll Onur Listesi'nin 2020 sınıfında yer alan isimler şöyle:
29
Depeche Mode
39
The Doobie Brothers
49
Whitney Houston
59
Nine Inch Nails
69
The Notorious B.I.G.
79
T. Rex
89
Ahmet Ertegün Ödülü ise Irving Azoff ve Jon Landau'ya verilecek
99
Rock müziğin efsane isimlerinin ölümsüzleştirileceği törende daha önce listeye alınan Bruce Springsteen'le Dave Grohl'un yanı sıra Miley Cyrus ve Adam Levine gibi isimler de katılacak