Rıza Kocaoğlu'nu görenler tanıyamadı!
18 Nisan 2022 17:51
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Rıza Kocaoğlu’nun son imajı hayranlarını şaşırttı.
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Son olarak Çukur dizisindeki 'Aliço' karakterini canlandıran oyuncu Rıza Kocaoğlu son paylaşımıyla dikkat çekti.
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İmaj değiştiren Rıza Kocaoğlu bambaşka bir görünüme kavuştu.
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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'la başrollerinde yer aldığı 'Another Self' dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Rıza Kocaoğlu, uzun saçlı ve sakallı halini takipçileriyle paylaştı.
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Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde 70 binden fazla beğeni aldı. İşte, Rıza Kocaoğlu'nun son imajı...
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