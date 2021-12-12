Rihanna'nın ilginç keşfedilme hikayesi

Geçtiğimiz aylarda kendine ait bir marka çıkararak dolar milyarderi olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın film gibi keşfedilme hikayesi şaşırttı.
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20 Şubat 1988 Barbados’ta dünyaya geldi. 2 erkek kardeşi olan Rihanna, 14 yaşına geldiğinde annesi ve babası boşandı.
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Öğrenimine Barbados'da başlayan Rihanna, 15 yaşında müzik okuluna gitti ve iki sınıf arkadaşıyla beraber bir müzik grubu kurdu.
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2003 yılında Evan Rogers, Barbados'ta tatil yapıyordu ve o sırada Evan Rogers'a Rihanna'nın grubu tanıtıldı. Rogers ses testinden sonra, “Rihanna bir dakika benimle gel, diğer ikiniz gidebilirsiniz.” diyerek Rihanna'dan şarkı söylemesini istedi.2004'te güzellik yarışmasında birinci olan Rihanna, aynı sene annesi ile birlikte Rogers'in Connecticut Stamford'daki evine taşındılar.
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Rihanna'ya Carl Sturken şarkı kayıtları için yardım etti ve Rihanna'nın demoları oldukça beğenildi.Kayıt şirketi patronu Jay-Z, Rihanna ile çalışmalara başladı. Müzik kariyeri bu şekilde başlayan Rihanna, yıllar içerisinde en çok dinlenen şarkıcılar arasında yer aldı ve birçok ödüle layık görüldü.
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Müzik kariyerine bir süre ara veren Rihanna, resmi olarak dolar milyarderi oldu. Forbes dergisinin milyarder listesi değerlendirmesine göre Rihanna'nın serveti 1.7 milyar dolar olarak açıklandı.