Ricky Gervais, After Life'ın 3. sezonunun yakında geleceğini duyurdu: Söz veriyorum köpek ölmeyecek
22 Kasım 2021 12:56
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İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Netflix dizisi "After Life"ın üçüncü sezonunun yakında geleceğini duyurdu.
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Başrolünde, Ricky Gervais'in yer aldığı ilk sezonu Mart 2019, ikinci sezonu Nisan 2020'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan dizinin 3. sezonu yakında Netflix'te izleyicilerle buluşacak.
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Haberi takipçileriyle paylaşan, Gervais paylaşımına, '#AfterLife3 yakında geliyor. Şimdiye kadarki en iyi sezon ve söz veriyorum köpek ölmeyecek' notunu düştü.
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Dizinin senaristi, yönetmeni ve başrol oyuncusu Ricky Gervais'e kadroda eşlik eden oyuncular arasında, Tom Basden, Tony Way, Diane Morgan, Mandeep Dhillon, Kerry Godliman, David Bradley, Ashley Jensen, Paul Kaye ve Penelope Wilton gibi isimler yer alıyor.