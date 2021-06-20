Rick and Morty'nin 5. sezonunun yayın tarihi belli oldu
20 Haziran 2021 12:15
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Büyük bir hayran kitlesine sahip animasyon dizisi Rick and Morty'nin beşinci sezonu yarın sabah saatlerinde başlayacak.
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2013 yılında Adult Swim kanalında yayın hayatına başlayan son dönemin popüler ve başarılı animasyon serilerinden Rick and Morty'nin beşinci sezonu yarın sabah başlıyor.
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Türkiye saati ile 21 Haziran 06.00'da ilk bölüm yayınlanacak.
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Dizinin yedinci sezonu için de aynı şekilde çalışmalar başlamış durumda.
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Beşinci sezon yine 10 bölümden oluşacak.
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