Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edilen Petek Dinçöz, 700 bin dolarlık lüks evi hakkında açıklama yaptı
29 Nisan 2022 11:29
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İş insanı Serkan Kodaloğlu ile boşanıp Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz, Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiaları sonrası 700 bin dolarlık evini nasıl aldığını açıkladı.
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Petek Dinçöz'ün yaklaşık 700 bin dolar olduğu iddia edilen ABD'deki evi sosyal medyada gündem oldu. Petek Dinçöz'ün lüks evini, aşk yaşadığı iddia edilen Reza Zarrab'ın aldığı öne sürüldü. 700 bin dolara denize sıfır lüks ev gündemdeyken ünlü şarkıcı iddialara nokta koydu.
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Dinçöz sosyal medyadan bir paylaşım yaparak evini kredi ile aldığını açıkladı.
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Petek Dinçöz paylaşımında "Amerika’da oğlum ile yaşayacağım evimi bulmama yardım eden ve ev kredimi onaylayan, sevgili kardeşim Anthony Başaran’a Teşekkürlerimi borç bilirim" dedi.
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Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edilen Petek Dinçöz, 700 bin dolarlık lüks evi hakkında açıklama yaptı
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Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edilen Petek Dinçöz, 700 bin dolarlık lüks evi hakkında açıklama yaptı
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Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edilen Petek Dinçöz, 700 bin dolarlık lüks evi hakkında açıklama yaptı
89
Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edilen Petek Dinçöz, 700 bin dolarlık lüks evi hakkında açıklama yaptı
99
Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edilen Petek Dinçöz, 700 bin dolarlık lüks evi hakkında açıklama yaptı