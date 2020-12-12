Reytinglerde cuma zirvesi yine Kırmızı Oda'nın, yeni dizi Akrep ne yaptı?
Star TV'nin yeni dizisi Akrep reytinglerde bekleneni veremedi. Dizi, Kırmızı Oda'nın en çok izlendiği günde on üçüncü sırada kendine yer buldu.
12 Aralık 2020 12:16
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Demek Akbağ ve Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Akrep isimli dizi beklenen ilgiyi bulamadı.
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Akrep, Total'de 13. sırada yer alırken, AB'de ise 3. sırada yer aldı
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Haftalardır ilk sırada yer alan Kırmızı Oda zirveyi yine bırakmadı.
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Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, kendine ikinci sırada yer buldu.
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atv'de yayınlanan Esra Erol ise 3. sıraya yerleşti.
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Show TV'nin yeni sezon dizilerinden Ramo 4. sırada.
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Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber de, reytinglerde 5. oldu.
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