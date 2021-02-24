Red Bull, RB16B'nın ilk görüntülerini paylaştı
Formula 1'de 2021 sezonunda Mercedes'i tahtından etmeyi hedefleyen Red Bull, yeni otomobili RB16B'nın ilk görüntülerini paylaştı.
24 Şubat 2021 15:52
15
Formula 1'de 2021 sezonunda Mercedes'i tahtından etmeyi hedefleyen Red Bull, yeni otomobili RB16B'nın ilk görüntülerini paylaştı.
25
Geçen sene 2 grand prix kazanan RB16'yı temel alan otomobil, ufak geliştirmelerle daha iyi bir sezon geçirmeyi hedefliyor.
35
2021 sezonunda 1. pilot Max Verstappen'in yeni takım arkadaşı Sergio Perez olacak
45
Red Bull, 2010-2013 sezonları arasında Sebastian Vettel-Max Verstappen ikilisiyle 4 defa üst üste şampiyonluk olmuştu.
55
Vettel takımlar şampiyonasının yanı sıra Red Bull otomobillerinde 4 defa sürücüler dünya şampiyonu oldu
© Tüm hakları saklıdır.