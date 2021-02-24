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Red Bull, RB16B'nın ilk görüntülerini paylaştı

Formula 1'de 2021 sezonunda Mercedes'i tahtından etmeyi hedefleyen Red Bull, yeni otomobili RB16B'nın ilk görüntülerini paylaştı.

24 Şubat 2021 15:52

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Formula 1'de 2021 sezonunda Mercedes'i tahtından etmeyi hedefleyen Red Bull, yeni otomobili RB16B'nın ilk görüntülerini paylaştı.

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Geçen sene 2 grand prix kazanan RB16'yı temel alan otomobil, ufak geliştirmelerle daha iyi bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

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2021 sezonunda 1. pilot Max Verstappen'in yeni takım arkadaşı Sergio Perez olacak

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Red Bull, 2010-2013 sezonları arasında Sebastian Vettel-Max Verstappen ikilisiyle 4 defa üst üste şampiyonluk olmuştu.

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Vettel takımlar şampiyonasının yanı sıra Red Bull otomobillerinde 4 defa sürücüler dünya şampiyonu oldu

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