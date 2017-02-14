Recep İvedik 5'in galası yapıldı

Galaya eşi Selin Gökbakar ile katılan Şahan Gökbakar, "Her yeni film daha heyecanlı oluyor. Çünkü mevcut bir rakama, izleyiciye ve beklentiye sahip oluyor. Bir önceki filmi geçmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla heyecanımız sürekli katlanarak artıyor. Bu da beşincisi. Allah bize bunu nasip etti. İzleyenlerimiz sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Seri beşincisine kadar gelebildi. Darısı diğer serilerin başına inşallah." dedi.
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Yeni film için rekor seyirci beklentisi içinde olduğunu ifade eden Gökbakar, "Şu anda YouTube'daki izlenme oranlarında YouTube için bir rekor kırdı. İnşallah bu gişeye de yansır. Sevenlerimiz bize bu onuru, gururu bir daha yaşatır inşallah." diye konuştu.
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İlk fragman yayınlandıktan sonra yöneltilen eleştiriler nedeniyle filmden çıkarılan Azeri boksör ile Recep İvedik karakteri arasındaki dövüş sahnesine de değinen Gökbakar, "Bu bölüm tamamen Azerbaycan Türklerine bir hoşluk olsun diye yaptığımız bir bölümdü. Fakat fragman yayınlandıktan sonra bu konuyla ilgili çok fazla polemik olmaya başladı ve kötü, art niyetli bir şekilde bir polemik, algı yapılmaya çalışıldı. Ben hem Türk milletini hem Azerbaycan Türklerini hem Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını çok önemseyen bir insanım. Rahatsız ve rencide olan bir kişi de olsa bunun sonunu almak istedim. Bu konuşmaları hemen sonlandırmak istedim. O yüzden filmden o sahneyi çıkardım. Gereken açıklamayı da yaptım." değerlendirmesinde bulundu.
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Gökbakar, 2017'de heyecanları üst üste yaşadığını dile getirerek, "Hem filmimiz giriyor hem kısmetse bir ay sonra kızımı sağlıkla kucağıma almak nasip olur inşallah. Bu da benim için çok güzel bir heyecan. Bir oğlum var, bir yaşını biraz geçti. Şimdi bir de kız geliyor. Diyorlar ki 'kız babası olmak değişik bir şey'. Yaşayacağız, göreceğiz. Heyecanla bekliyorum ben de." ifadelerini kullandı.
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Filmi izlemeye gelenler arasında Cengiz Kurtoğlu ve Rüştü Rençber ile sinema ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim de yer aldı.
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Oyuncu Murat Cemcir de filmi merakla beklediğini söyleyerek, "Ben öncekine çok gülmüştüm. Hepsine gülüyoruz da özellikle bunu çok merak ediyoruz. İnşallah rekor kıracağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.
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Hakan Altun ise serinin ilk 4 filmini izlediğine dikkati çekerek, şunları söyledi: "Bol gişeler olsun. Şahan, Türk halkını güldürdüğü için, benim için çok özel bir adam. Allah onun yolunu hep açık etsin. Filmde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Herkesin yolu açık olsun."