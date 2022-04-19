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Radyo ve televizyonlarda geçtiğimiz hafta en çok çalınan 10 şarkı

19 Nisan 2022 10:16

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Radyolar ve televizyondaki müzik kanalları popüler müzik trendlerini de belirlemeye devam ediyor. İşte geçen hafta radyo ve televizyonlarda en çok çalınan 10 şarkı ve video klipleri:

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10. Simge - 'Kısaca'

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9. Gülşen - 'Lolipop'

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8. Edis - 'Arıyorum'

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7. Aynur Aydın - 'Bilmece'

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6. Alper Atakan & Hande Ünsal - 'Ah Anlatsam'

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5. Ersay Üner - 'Duysun'

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4. Murat Boz - 'Harbi Güzel'

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3. Ece Seçkin - 'Sen Hâlâ Ordasın'

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2. Tarkan - 'Geççek'

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1. Ziynet Sali - 'Sana Doyamıyorum'

en çok dinlenen şarkılarziynet salitarkan geççekradyolarda en çok çalınanlar
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