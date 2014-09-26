Pürüzsüz bir cilt için neler yemeli?

Havuç: Sadece gözleriniz için değil cildiniz için de sağlıklı olan havuç, A vitamini açısından zengindir. A vitamini cilt kanseri oluşumunu azaltır. Mükemmel bir cilt için her gün bir kase doğranmış havuç tüketin. İyi bir cilt için abur cuburdan, fazla şeker ile trans yağdan ve rafine karbonhidrattan uzak durun.
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Kırmızı dolmalık biber: Çiğ ya da pişmiş olarak yiyebileceğiniz kırmızı dolmalık biber lezzetlidir. Sadece bir tane biber günlük C vitamini ihtilyacınızın yüzde yüzünden fazlasını karşılar. Önemli ölçüde lif ve B6 vitamini içeren bu biberlerde kırışıklıkları önlemeye ve cilde giden kan dolaşımını artırmaya yardımcı olan karotenoidler bulunuyor. Karotenoidler genç görünmenize yardımcıdır ve akneyle savaşırlar. Ayrıca pürüzsüz bir cilde sahip olmanıza yardım eder.
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Kereviz: K vitamini içeren kereviz kan dolaşımını düzenler ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcıdır. Cildinizi bozan, migren ve hatta kansere yol açan stres seviyesini azaltır. Her gün ya da gün aşırı mutlaka kereviz tüketin.
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Çekirdekler: Ayçekirdeği, kabak çekirdeği, keten tohumu cildiniz için sağlıklıdır. Kabak çekirdeği ve ayçekirdeği selenyum, E vitamini, magnezyum ve protein bakımından zengindir. Selenyum ve protein kırışıklıkları önler, E vitamini cildinizdeki nemi artırır ve magnezyum stres seviyesini düşürür. Keten tohumundaki Omega-3 yağ asitleri ise kırışıklıklarla ve akneyle savaşır.
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Ispanak: Sağlıklı ve besin öğeleri açısından zengin olan ıspanağı bol tüketin. Harika bir demir, folat ve klorofil ile A, C ve E vitamini, lif, protein ve C vitamini kaynağı olan ıspanak cildiniz için sağlıklıdır. Ispanaktaki antioksidanlar tüm cilt problemleriyle savaşmaya yardımcıdır.
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Yeşil çay: İyi bir antioksidan ve L-teanin kaynağı olan yeşil çay vücudunuzun gevşemesini ve stresinizin azalmasını sağlar. Yeşil çay yüksek tansiyon oluşma riskini de azaltabilir. Daha iyi sonuç için günde 3-4 yeşil çay bardak için.
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Hindistan cevizi yağı: En zengin doymuş yağ kaynağından biri olan hindistan cevizi yağı virüsleri, enfeksiyonu, iltihaplanmayı ve akneyi uzak tutan güçlü bir antibakteriyal ve antiviral bir yiyecektir. Vücudunuz için gerekli yağ asitleri ile E vitamini de bulunduran bu yağ, cildinizin nemli, yumuşak ve kırışıksız olmasını sağlar. Her gün mutlaka 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı tüketin.
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Somon: Stres, anksiyete ve depresyonla savaşmada mükemmel bir yiyecek olan somon günlük D vitamini ihtiyacınızın çoğunu karşılar. Ayrıca kolon kanseri, kalp ve kemik hastalığını önlemeye yardımcıdır. Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olan somon, cildinizin susuz kalmamasını sağlar, iltihap, kırışıklık ve akneyle savaşır.
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Bitter çikolata: Antioksidanlar, yağlı asitler ve parıltılı bir cilt sağlayan flavanollar açısından zengindir. Bitter çikolatadaki antioksidanlar cildinizdeki pürüzlülüğü azaltmaya yardımcıdır ve cildinizi güneşin hasarına karşı korur. Ayrıca kakao damarları rahatlatır ve cilde giden kan akışını artırır. Her gün en az yüzde 80 kakao içeren bitter çikolatadan 30 gram yemelisiniz.
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Papaya: 100 gramında sadece 39 gram kalori bulunan papayada fruktoz oranı düşüktür. Bu nedenle harika bir güzellik yiyeceği olan papaya, C ve E vitamini içeriği ile beta-karoten nedeniyle akne ve iltihabı azaltmada çok iyidir. Ayrıca cildinizi güneş hasarına karşı korur.