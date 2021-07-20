PSV maçı için Hollanda'ya giden Galatasaray kafilesi, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı
20 Temmuz 2021 16:20
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PSV maçı için Hollanda'ya giden Galatasaray kafilesi, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Eindhoven'a geldi.
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İstanbul'dan hareket eden özel uçakla Hollanda'ya gelen kafileyi, burada yaklaşık 300 kadar taraftar karşıladı.
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Kafilede, kulüp başkanı Burak Elmas da yer alırken, Fatih Terim ve futbolcular taraftarları selamladı.
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Sarı-kırmızılılar, pasaport kontrollerinin ardından otobüse binerek konaklayacağı otele hareket etti.
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