Prof. Osman Müftüoğlu sıraladı: Bahar yorgunluğuna 10 çare
07 Nisan 2022 09:05
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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "bahar yorgunluğu"nun geçmesi için 10 madde sıraladı:
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1- Beslenmenize dikkat edin. Şeker ve unlu besinlerden uzak durun. Protein ve posa zengini gıdalara (bakliyat, meyve ve sebzeler, yoğurt, balık, yumurta) yüklenin.
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2- Uykunuzu dikkatle gözden geçirin ve gerekiyorsa iyileştirin.
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3- Egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Güne egzersizle merhaba deyin.
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4- Kafeinli içeceklere sınır getirin.
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5- Alkollü içeceklerden uzak durun.
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6- B vitamini (1, 6, 9, 12) takviyeleri alın. B12 seviyenizi 500’ün üzerinde tutun.
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7- Kış süresince dibe vurmuş olması muhtemel olan D vitamini eksikliğinizi de giderin. D vitamininiz 50-100 aralığında olsun.
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8- Magnezyum zengini besinlere (yağlı tohumlar/çekirdekler) ağırlık verin. Magnezyum desteği almayı düşünün.
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9- Ginseng ve rhodiola gibi “adaptojen” bitkisel takviyelerden de istifade edebilirsiniz.
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10- Bitki çaylarından özellikle yasemin çayından daha sık faydalanın.
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