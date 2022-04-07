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Prof. Osman Müftüoğlu sıraladı: Bahar yorgunluğuna 10 çare

07 Nisan 2022 09:05

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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "bahar yorgunluğu"nun geçmesi için 10 madde sıraladı: 

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1- Beslenmenize dikkat edin. Şeker ve unlu besinlerden uzak durun. Protein ve posa zengini gıdalara (bakliyat, meyve ve sebzeler, yoğurt, balık, yumurta) yüklenin.

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2- Uykunuzu dikkatle gözden geçirin ve gerekiyorsa iyileştirin.

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3- Egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Güne egzersizle merhaba deyin.

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4- Kafeinli içeceklere sınır getirin.

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5- Alkollü içeceklerden uzak durun.

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6- B vitamini (1, 6, 9, 12) takviyeleri alın. B12 seviyenizi 500’ün üzerinde tutun.

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7-  Kış süresince dibe vurmuş olması muhtemel olan D vitamini eksikliğinizi de giderin. D vitamininiz 50-100 aralığında olsun.

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8- Magnezyum zengini besinlere (yağlı tohumlar/çekirdekler) ağırlık verin. Magnezyum desteği almayı düşünün.

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9- Ginseng ve rhodiola gibi “adaptojen” bitkisel takviyelerden de istifade edebilirsiniz.

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10- Bitki çaylarından özellikle yasemin çayından daha sık faydalanın.

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