Profesör, başına geçirdiği teneke ile orman yangınlarına dikkat çekti
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, orman yangılarına dikkat çekmek amacıyla başına teneke geçirip, yanmış ağaçların arasında dolaştı. Kavukcu, daha önce kadına yönelik şiddeti konu alan çalışması sırasında ölümden dönmüştü.
22 Eylül 2021 11:25
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Prof. Dr. Kavukcu, başına teneke geçirdi, orman yangınlarına dikkat çekti
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Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, terör, şiddet, atık, israf, ölüm, Koronavirüs, mülteci ve sonsuzluk gibi güncel sorunlar ile toplumsal olaylara dikkat çekmek için bugüne kadar birçok performans sundu.
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Bu kez de orman yangınlarına dikkat çekmek istediğini söyleyen Prof. Dr. Kavukcu, Erzincan Ovası'nı gören dağ yamacında yakılmış bitki örtüsü ve ağaçlık arazide, kimi zaman başına taktığı bazen de farklı şekillerde kullandığı tenekeyle yeni performans sergiledi.
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Prof. Dr. Kavukcu, başına teneke geçirdi, orman yangınlarına dikkat çekti
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Bu sırada bölgede çakan şimşek ve yağışın habercisi gök gürültüsüyle de işitsel doğal kompozisyonun oluştuğu etkinlik ile ilgili Kavukcu, doğayla insanın aynı değerlere beraber tepki verebileceğinin de simgesi olduğunu söyledi.
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‘Teneke kafalılık' algısına gönderme yaptığını anlatan Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, "Bu, doğaya sahip çıkmamanın, dikkatsizliğin ve terörün oluşturmuş olduğu bir sonuca dövünmenin anlamsızlığı üzerine eleştirel bir dildir. Bir yanıyla da ülkemizin en önemli değerlerinden birine, bize emanet edilmiş doğaya karşı insanların dikkatsizliği ve saygısızlığına bir tepki dilidir.”
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“ Tenekeden çıkardığım sesler de 'teneke kafalılık' olarak da adlandırılabilen toplumdaki algıya bir göndermedir. Performans aynı zamanda, her ne kadar bazıları insan suistimali olmadan gerçekleşen yangınlar olsa da bunu fırsat bilip terör veya çıkar amaçlı yangını körükleyenlere karşı duyarsızlığımıza da tepkiyi içerir. Bu konuda ülkemizde ve sanatçının yaşadığı kentlerden Erzincan'da doğaya dikilen her bir fidan için destek ve gönül verenlere teşekkür ediyorum. “
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Prof. Dr. Kavukcu Erzincan merkezde daha önce kadına yönelik şiddeti konu alan çalışması sırasında ölümden dönmüştü. (DHA)
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Prof. Dr. Kavukcu, başına teneke geçirdi, orman yangınlarına dikkat çekti
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Prof. Dr. Kavukcu, başına teneke geçirdi, orman yangınlarına dikkat çekti