Premier Lig tarihinin en pahalı 20 yaş altı transferleri
Fabio Silva bu hafta 35 milyon dolara Wolves'a transfer olarak Premier Lig tarihindeki yerini aldı. Dünyanın en rekabetçi futbol ligi kabul edilen Premier Lig için 20 yaşın altındaki yıldız adaylarına milyon dolarlar ödenmesi yeni bir durum değil. İşte Premier Lig kulüplerinin yaptığı en pahalı 20 yaş altı transferler...
10 Eylül 2020 12:51
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Fabio Silva bu hafta 35 milyon dolara Wolves'a transfer olarak Premier Lig tarihindeki yerini aldı. Dünyanın en rekabetçi futbol ligi kabul edilen Premier Lig için 20 yaşın altındaki yıldız adaylarına milyon dolarlar ödenmesi yeni bir durum değil. İşte Premier Lig kulüplerinin yaptığı en pahalı 20 yaş altı transferler...
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Diogo Dalot - £20m Porto'dan Manchester United'a
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Ryan Sessegnon - £25m Fulham'dan Tottenham'a
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Moise Kean - £25m Juventus'dan Everton'a
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Wayne Rooney - £25m+ Everton'dan Manchester United'a
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William Saliba - £27m Saint Etienne'den Arsenal'e
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Gabriel Jesus - £27m Palmeiras'tan Manchester City'ye
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Anderson - £27.25m Porto'dan Manchester United'a
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Luke Shaw - £30m Southampton'dan Manchester United'a
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Luke Shaw - £30m Porto'dan Wolves'a
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Anthony Martial - £36m Monaco'dan Manchester United'a