T24 LogoT24 Logo

Premier Lig tarihinin en pahalı 20 yaş altı transferleri

Fabio Silva bu hafta 35 milyon dolara Wolves'a transfer olarak Premier Lig tarihindeki yerini aldı. Dünyanın en rekabetçi futbol ligi kabul edilen Premier Lig için 20 yaşın altındaki yıldız adaylarına milyon dolarlar ödenmesi yeni bir durum değil. İşte Premier Lig kulüplerinin yaptığı en pahalı 20 yaş altı transferler...

10 Eylül 2020 12:51

111

Fabio Silva bu hafta 35 milyon dolara Wolves'a transfer olarak Premier Lig tarihindeki yerini aldı. Dünyanın en rekabetçi futbol ligi kabul edilen Premier Lig için 20 yaşın altındaki yıldız adaylarına milyon dolarlar ödenmesi yeni bir durum değil. İşte Premier Lig kulüplerinin yaptığı en pahalı 20 yaş altı transferler...

211

Diogo Dalot - £20m Porto'dan Manchester United'a

311

Ryan Sessegnon - £25m Fulham'dan Tottenham'a

411

Moise Kean - £25m Juventus'dan Everton'a

511

Wayne Rooney - £25m+ Everton'dan Manchester United'a

611

William Saliba - £27m Saint Etienne'den Arsenal'e

711

Gabriel Jesus - £27m Palmeiras'tan Manchester City'ye

811

Anderson - £27.25m Porto'dan Manchester United'a

911

Luke Shaw - £30m Southampton'dan Manchester United'a

1011

Luke Shaw - £30m Porto'dan Wolves'a

1111

Anthony Martial - £36m Monaco'dan Manchester United'a

ETİKETLER

premier lig20 yaş altıtransferpahalıbonservis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24