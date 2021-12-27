Porno bağımlısı olabileceğinize dair yedi işaret

Porno bağımlılığı, son zamanlarda hem medyada hem de akademide daha çok incelenen ve tartışılan bir konu aline geldi. Geçen haftalarda şarkıcı Billie Eilish'in "genç yaşta porno izlemeye başlamanın beynini yok ettiğini" söylemesinin ardından konu ana akım medya kanallarında da yer bulmaya başladı. Bağımlılık tedavisi uzmanı Martin Preston, porno bağımlısı olabileceğinize dair yedi işareti anlattı...
27 Aralık 2021 11:17
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Porno bağımlılığı, son zamanlarda hem medyada hem de akademide daha çok incelenen ve tartışılan bir konu aline geldi. Geçen haftalarda şarkıcı Billie Eilish'in "genç yaşta porno izlemeye başlamanın beynini yok ettiğini" söylemesinin ardından konu ana akım medya kanallarında da yer bulmaya başladı. Bağımlılık tedavisi uzmanı Martin Preston, porno bağımlısı olabileceğinize dair yedi işareti anlattı...
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Seksten daha az keyif almaya başlarsınız - Pornoya bağımlı olan insanları seks tatmin etmeye başlayabilir. Martin'e göre bu kişilerin seksten beklentileri 'gerçek dışı' hale gelebilir.
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Porno izlemeye öncelik verirsiniz - Martin'e göre porno bağımlıları, porno izlemeyi günlük sorumluluklarının önüne koymaya başlamıştır. Pornoya ayrılan zaman, kişinin hayatını kötü etkilemeye başlamıştır.
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Porno izlemek için daha çok risk alırsınız - Martin'e göre porno bağımlıları kendilerini iş yerinde veya toplu taşımda porno izlerken bulabilir; sonuçlarının kötü olacağını bilse de kendini durduramaz.
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Hayal kırıklığına uğramış hisseder- Martin'e göre bağımlılar, porno izlemeye ayırdıkları süreden utanç duysalar bile kendilerini durdurmakta zorlanabilir.
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Finansal etki- Porno bağımlıları, pornoya ciddi miktarlarda para harcıyor olabilir. Martin, bir kişi kira veya faturalar yerine bu üyeliklere öncelik veriyorsa, bunun bağımlılığa işaret edebileceğini söyledi.
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Tabulara yönelmek - Martin'e göre porno bağımlıları bir süre sonra şiddet içeren, tartışmalı ve tabu içeriklere yönelmeye başlayabilir.
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Bir savunma mekanizması olarak porno- Martin, insanların bazen başka problemlerden kaçmak için pornoyu kullandığını, ancak abartılı porno tüketimlerinin mevcut durumu daha da kötüleştirebileceğini ifade etti.