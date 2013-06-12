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Polis'in 11 Haziran Taksim Meydanı müdahalesinden görüntüler

12 Haziran 2013 00:16

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taksim meydanıpolissaldırı
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