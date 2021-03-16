Piyango bileti satıcılığından Serie A'ya uzanan bir hayat öyküsü: Luis Muriel
16 Mart 2021 11:10
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Atalanta'nın Kolombiyalı forveti Luis Muriel attığı gollerle ve yüzündeki gülümsemeyle biliniyor. Ancak 29 yaşındaki golcünün geçmişi toz pembe değildi. Marca’dan Miguel Angel Lara, Muriel’in zorluklarla geçen hayatını ve futbol kariyerinin yükselişini yazdı.
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Luis Muriel, Sevilla'dan 15 milyon euro karşılığında Atalanta'ya transfer olmuştu. Gian Piero Gasperini'nin rüya takımının parçası olan Kolombiyalı golcünün geçmişteki zorlu yaşamı dikkat çekti. Luis Muriel için para artık bir endişe kaynağı değil. Ancak çocukluğunda durum farklıydı. Luis Muriel'in ailesi geçim sıkıntısı çekiyordu. Babası taksi şoförüydü ancak bunun yanında birçok işe de koşturuyordu. Luis Muriel de babasına yardım ediyor, baba oğul Santo Tomas sokaklarında piyango bileti satıyordu. Buradan kazanılan para da Muriel'in okul masraflarına gidiyordu.
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Luis Muriel'in babasının aylık kazancı 7 dolar'ı geçmiyordu. Bu nedenle Luis Muriel, babaannesinin yaptığı süs eşyalarını satmak için sokaklara çıkıyor ve satıcılık yapıyordu.
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Luis Muriel küçükken yaşadığı zorlukları futbolcu olduktan sonra da unutmadı. Tek hayali babasına yeni bir taksi almaktı. Udinese'den kazandığı ilk ücretle bunu gerçekleştirdi. Babasının yüzündeki mutluluk, Muriel için tüm fedakarlıkların ne kadar değerli olduğunu anlamasına yeterliydi. Muriel nereden geldiğini asla unutmadı. Kolombiya'daki memleketinde insanların nasıl ve hangi şartlarda yaşadığını asla unutmadı.
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Covid-19 salgını Avrupa'nın dört bir tarafına yayıldığında Muriel, Bergamo'da yalnızdı. Ailesini Kolombiya'ya gönderen futbolcu, salgının merkez üssünde hayatını sürdürürken ülkesini de ihmal etmedi.
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Salgının başlarında Kolombiyalılar hükümetin yardımına erişmekte ciddi sorunlar yaşıyordu. Muriel bu süreçte ailesinin aracılığıyla şehrin her yerine ulaştı. Annesi Elizabeth Fruto yiyecek, ilaç ve diğer tüm gerekli malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kamyonetle şehri dolaştı.
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Luis Muriel daima gülümsüyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçın öncesinde verdiği demeçte ise ''Bazen mutlu değilim ama bunu gösterememeye çalışıyorum'' dedi.
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Luis Muriel nadiren ilk 11'de şans bulmasına karşın bu sezon Atalanta formasıyla 19 gole imza attı ve 8 asist yaptı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta tur için Real Madrid karşısında mucize arayacak ve Luis Muriel'in form durumu belki de Atalanta'ya çeyrek finalin anahtarını verecek. (Miguel Angel Lara - Marca)