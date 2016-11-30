Pirelli 2017 Takvimi tanıtıldı; dünyanın en ünlü kadınlarını bir arada
30 Kasım 2016 17:07
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Tüm dünyanın merakla beklediği Pirelli Takvimi’nin yeni sayısı Paris’te tanıtıldı. Alman fotoğrafçı Peter Lindbergh tarafından hazırlanan Pirelli Takvimi’nin 44. sayısı, dünyanın en ünlü oyuncularını bir araya getirdi.
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Geniş yaş skalası ile dikkat çeken takvimde; Jessica Chastain, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Rooney Mara, Helen Mirren, Julianne Moore, Lupita Nyong’o, Charlotte Rampling, Lea Seydoux, Uma Thurman, Alicia Vikander, Kate Winslet, Robin Wright ve Zhang Ziyi gibi isimlerin yanı sıra Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Siyaset Teorisi Proseförü Anastasia Ignatova da yer aldı.
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Çekimleri Mayıs ve Haziran ayları arasında gerçekleştirilen takvim, 4 farklı ülkede ve 5 farklı şehirde çekildi. Los Angeles şehir merkezindeki caddeler, fast food büfeleri, köhne otellerin yanı sıra New York’taki Times Meydanı, Berlin’deki Sophiensaele Tiyatrosu, New York ve Londra’daki tavanarası otel odaları ile Le Touquet Plajı takvimin çekildiği mekanlar arasında yer aldı. Takvimde sadece stüdyoda değil, şehrin çeşitli köşelerinde ve açık hava setlerinde çekilmiş portre ve ortamlardan oluşan 40 fotoğraf yer alıyor.
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2017 sayısıyla Alman fotoğrafçı, Pirelli Takvimi’nde üçüncü kez yer alan ilk fotoğrafçı oldu. Mükemmel vücutların etrafında değil hassasiyet ve duygusallık üzerine bir takvim yaratmak üzere yola çıktıklarına dikkat çeken Peter Lindbergh, böylece ruhuna kadar soyunan modellerin çok daha çıplak olduklarını vurgulamak amacıyla ‘Duygusal’ başlığını seçtiklerini belirtti.
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"Amacım kadınları farklı bir şekilde resmetmekti” diyen Lindbergh şöyle devam etti: “Bunun için hayatımda önemli bir rol oynayan aktrisleri çağırdım ve fotoğraflarımı çekmek için onlara olabildiğince yaklaştım. Bir sanatçı olarak, kadınları ebedi gençlik ve kusursuzluk fikrinden kurtarma sorumluluğunu üzerimde hissediyorum. Toplumun yücelttiği mükemmel güzellik ideali, kesinlikle ulaşılamayacak bir şeydir."
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Her zaman içinde büyüdüğü sanayi dünyasının unsurlarını fotoğraflarına taşıma becerisiyle tanınan Lindbergh’in takvim ile ilgili ilk fikri teknoloji ve sanayinin çeşitli yüzlerini takvime taşımaktı. Bu yüzden takvim üzerinde çalışırken, Pirelli Grubu’nun en ileri teknolojili fabrikası olan Settimo Torinese’deki Pirelli sanayi merkezinde birçok fotoğraf çekti.
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Bu deneyim, otomasyon ve inovasyon dünyasından, o kadar çağrışımlarla dolu ve çok güçlü bir dizi fotoğrafın ortaya çıkmasını sağladı. Ancak son olarak iki çekimi ayrı tutmaya ve fabrikadaki çekimleri başka bir proje için kullanmaya karar verdi. İşte Pirelli 2017 takvimi çekimlerinin kamera arkası görüntüleri