PES 2022 demo sürümü erişime açıldı

Konami, PES 2022'nin grafiklerini, animasyonlarını ve mekaniklerini şimdiden görme imkanı sunan ilk demo sürümü erişime açtı. Sınırlı süreliğine erişimde olacak olan demo sürümde Avrupa'nın 4 büyük kulübü ile çevrimiçi maçlar yapabiliyorsunuz.
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Konami'nin yeni bir oyun için 2 yıl gibi uzun bir geliştirme sürecine girmesi, PES 2022 ile ilgili beklentilerin fazlasıyla artmasına neden olmuştu.
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Konami, PES 2022 adıyla resmi bir demo yayınlamadı. Oyun, "New Football Game Online Performance Test" adıyla PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Series S için erişime açıldı.
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Dün gece itibarıyla erişime açılan demo sürüm, 8 Temmuz tarihine kadar açık kalacak. Demo sürümde yalnızca Manchester United, Bayern München, Juventus ve Barcelona takımları yer alıyor. YouTube ve diğer sosyal mecralarda yayınlanan videolar, PES 2022'nin mekanik, oynanış, denge ve animasyonlarını ortaya koyuyor.
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Oyunda PS4 ile PS5, Xbox One ile de Series X/S arasında çapraz platform desteği bulunuyor.