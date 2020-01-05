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Perşembe Yaylası'nda 'Kış Festivali'

05 Ocak 2020 17:49

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Perşembe Yaylası'nda 'Kış Festivali'

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Ordu'nun Aybastı ilçesinde, menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda, 'Kış Festivali' düzenlendi.

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Yaylada özel hazırlanan parkurdaki festivale katılanlar, kemençe eşliğinde horon oynadı, kızaklarla kayak, kar üstünde de snowboard yaptı.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Aybastı Belediyesi tarafından denizden 1500 metre yükseklikte bulunan Perşembe Yaylası'nda 'Kış Festivali' düzenlendi.

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Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'ndaki festival için özel parkur hazırlandı. Festivale katılanlar, kemençe eşliğinde horon oynadı, kızaklarla kayak, kar üstünde de snowboard yaptı. Mendereslerde kanoyla tur da yapıldı.

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Festivalde konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Yaylası'nın her mevsim güzel olduğunu belirterek, yaylayı kış mevsiminde daha iyi değerlendireceklerini söyledi. Festival, katılımcılara çorba ikramının ardından sona erdi.

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