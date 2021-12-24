Penisinde 278 piercing bulunan Rolf Buchholz, Guinness Rekorları Kitabı'na girdi
24 Aralık 2021 09:42
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61 yaşındaki Rolf Buchholz, vücudundaki 453 piercingle Guinness Rekorları Kitabı'na girmeyi başardı. Vücudunda yüzlerce piercingi bulunan adam sadece cinsel organında 278 piercingi olduğunu söyledi.
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Vücunda bulundurduğu toplam 453 piercingle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rolf, Almanya'nın Dortmund şehrinde yaşıyor.
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Buchholz, piercinglerinin yanında gözbebekleri de dahil olmak üzere onlarca dövmeye ve kafasında boynuz şeklinde bir implant taşıyor.
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İlk piercingini 40 yaşında yaptıran Buchholz, özellikle cinsel organında bulunan metallerin hayatını olumsuz etkilemediğini söyledi.
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Hala normal bir cinsel hayatı olduğunu belirten dünya rekortmeni, "Hiç sorun değil. Bir sorun olsaydı onlardan çoktan kurtulmuştum" dedi. Vücut modifikasyonu sürecine 40 yaşından sonra başladığını dile getiren Buchholz, vücudunda en çok acıyan bölgenin avuç içi olduğunu söyledi.