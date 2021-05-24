Peker'in Adalı iddiası KKTC basınında: "Türkiye'de planladılar, Kıbrıs'ta öldürdüler"

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in YouTube üzerinden yayımladığı videoların 7. bölümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de gündem oldu. KKTC gazeteleri Peker'in Kuzey Kıbrıs'ta 6 Temmuz 1996'da öldürülen gazeteci ve yazar Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili sözlerini manşete taşıdı. Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın, Kutlu Adalı'yı öldürtmek için kendisinden tetikçi talep ettiğini iddia etti.Dün Sedat Peker'in "Kıbrıs'a gönderdiğini" ileri sürdüğü kardeşi Atilla Peker, Muğla'da gözaltına alındı. İşte KKTC basınından öne çıkan manşetler...
24 Mayıs 2021 12:32
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in YouTube üzerinden yayımladığı videoların 7. bölümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de gündem oldu. KKTC gazeteleri Peker'in Kuzey Kıbrıs'ta 6 Temmuz 1996'da öldürülen gazeteci ve yazar Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili sözlerini manşete taşıdı. Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın, Kutlu Adalı'yı öldürtmek için kendisinden tetikçi talep ettiğini iddia etti.Dün Sedat Peker'in "Kıbrıs'a gönderdiğini" ileri sürdüğü kardeşi Atilla Peker, Muğla'da gözaltına alındı. İşte KKTC basınından öne çıkan manşetler...
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Yenidüzen, Peker'in son videosunda "adanın uyuşturucu ve suç merkezi haline getirilişinin olduğunu" ifade etti
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Avrupa gazetesinin sürmanşetinde, "Cinayetten 25 yıl sonra öğrendik işte... Garantörümüzün marifetlerine bakın" ifadeleri yer aldı
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Özgür gazete, "Yavru Çukur" manşetiyle bayilerde yer aldı