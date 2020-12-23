Pedro Almodóvar, 2020 yılında en sevdiği filmleri paylaştı
Pedro Almodóvar'ın 2020 yılında en sevdiği filmleri paylaştığı listede, "First Cow", "Never, Rarely, Sometimes, Always" ve "Another Round" gibi filmler yer alıyor
23 Aralık 2020 11:20
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İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar 2020’nin en sevdiği filmlerini açıkladı. Almodóvar’ın listesinde "First Cow", "Never, Rarely, Sometimes, Always" ve "Another Round" gibi filmlerin yanı sıra film yapımcısı Fernando Frias imzalı "I’m No Longer Here" ve yönetmen Jessica Hausner’ın çektiği "Little Joe" gibi yapımlar da yer buldu.
29
"First Cow", Yönetmen: Kelly Reichardt
39
"The Devil All The Time", Yönetmen: Antonio Campos
49
"Another Round", Yönetmen: Thomas Vinterberg
59
"Swallow", Yönetmen: Carlo Mirabella-Davis
69
"I’m No Longer Here", Yönetmen: Fernando Frias
79
"Little Joe", Yönetmen: Jessica Hausner
89
"Never Rarely Sometimes Always", Yönetmen: Eliza Hittman
99
"The Painter and the Thief", Yönetmen: Benjamin Ree