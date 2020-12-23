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Pedro Almodóvar, 2020 yılında en sevdiği filmleri paylaştı

Pedro Almodóvar'ın 2020 yılında en sevdiği filmleri paylaştığı listede, "First Cow", "Never, Rarely, Sometimes, Always" ve "Another Round" gibi filmler yer alıyor

23 Aralık 2020 11:20

19

İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar 2020’nin en sevdiği filmlerini açıkladı. Almodóvar’ın listesinde "First Cow", "Never, Rarely, Sometimes, Always" ve "Another Round" gibi filmlerin yanı sıra film yapımcısı Fernando Frias imzalı "I’m No Longer Here" ve yönetmen Jessica Hausner’ın çektiği "Little Joe" gibi yapımlar da yer buldu.

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"First Cow", Yönetmen: Kelly Reichardt

39

"The Devil All The Time", Yönetmen: Antonio Campos

49

"Another Round", Yönetmen: Thomas Vinterberg

59

"Swallow", Yönetmen: Carlo Mirabella-Davis

69

"I’m No Longer Here", Yönetmen: Fernando Frias

79

"Little Joe", Yönetmen: Jessica Hausner

89

"Never Rarely Sometimes Always", Yönetmen: Eliza Hittman

99

"The Painter and the Thief", Yönetmen: Benjamin Ree

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