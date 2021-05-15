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Pazar esnafı, tam kapanmada ikinci kez tezgâh açtı

Tam kapanma muaf tutulan pazarcı esnafı tezgahlarda yerini aldı. Zabıta ekipleri pazarda denetimlerini sürdürdü.

15 Mayıs 2021 14:09

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İçişleri Bakanlığı’nın tam kapanma başladıktan birkaç gün sonra yayınladığı yayınladığı halk pazarı genelgesi nedeniyle geçen hafta cumartesi günü kurulan semt pazarları bu hafta da bayramın son günü ikinci kez açıldı.

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Semt pazarında hareketlilik yaşandı.

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Zabıta ekipleri pazarda denetimlerini sürdürdü.

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10.00-17.00 saatleri arasında satış yapabilecek esnaf, sabah saatlerinde alanlara geldi. Bazı pazarcılar hiç tezgâh açmazken, müşterilerin sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları için anonslar yapıldı. Bazı bölgelerde polis ve zabıta ekipleri, kontrol noktalarında HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yaptı.

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Yeni yasaklarla beraber birçok pazarcının ürünü ellerinde kalmıştı.

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azarcılar kapatılma kararını elde kalan ürünlerini çöpe dökerek protesto etmişti. Ardından pazarların 8 Mayıs ve 15 Mayıs'ta aynı anda açılması kararı çıkmıştı.

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Fotoğraflar: İHA

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