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Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nden koyunlar, inekler geçti!

Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi koyun ve kuzulardan oluşan korteje ev sahipliği yaptı

07 Mart 2022 13:13

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Paris'te düzenlenen 58. Tarım Fuarı'nın kapanışı dolayısıyla ülkenin önemli hayvancılık merkezlerinden Pyrenees-Atlantiques bölgesindeki Bearn kentinden gelen çiftçiler 2022 koyunun yanı sıra çoban köpekleri, çok sayıda büyükbaş hayvan ve atla Zafer Takı'na doğru yürüdü.

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Başbakan Jean Castex ile Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun başlattığı, Bearn kentinden müzisyen ve dansçıların da eşlik ettiği 500 metrelik korteji her yaştan çok sayıda Parisli izlemeye geldi.

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Çocukların, kortej geçişinde koyun ve kuzuları sevmeye çalışması renkli görüntüler oluşturdu.

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Çiftçiler, "koyun defilesiyle" hayvancılık ve kırsal yaşamın önemine dikkati çekmek istediklerini belirtti.

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Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nden koyunlar, inekler geçti!

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Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nden koyunlar, inekler geçti!

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Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nden koyunlar, inekler geçti!

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Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nden koyunlar, inekler geçti!

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Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nden koyunlar, inekler geçti!

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Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nden koyunlar, inekler geçti!

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Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nden koyunlar, inekler geçti!

1214

Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nden koyunlar, inekler geçti!

1314

Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nden koyunlar, inekler geçti!

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Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nden koyunlar, inekler geçti!

Champs-Elysees Caddesiparistarımfuarparis
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