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Para dolu valizleri hazırlayın, Venezuela'ya market alışverişine gidiyoruz

20 Ağustos 2018 21:37

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Venezuela'da bugünden itibaren eski para birimi "Güçlü Bolivar" yerine, 5 sıfır atılmış "Egemen Bolivar" kullanılacak. Reuters haber ajansı muhabiri Carlos Garcia Rawlins de ülkedeki hiper enflasyonun sokağa yansımasını, günlük ev alışverişi üzerinden fotoğraflayarak ortaya koydu.

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2 kilogram 400 gram ağırlığındaki bir tavuk başkent Caracas'ta 14 milyon 600 bin bolivara satılılıyor. Tavuğu almak için harcanan toplam paranın maddi ağırlığı da neredeyse tavuk kadar

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Geçen Perşembe günü bir adet tuvalet kağıdı 2 milyon 600 bin bolivara satılıyordu

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Bu havuçların fiyatı ise 3 milyon bolivar

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Bir paket pirincin fiyatı 2,5 milyon bolivar

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Bir paket hijyenik ped alabilmek için 3,5 milyon bolivar harcamanız gerekiyor

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Bir kilo domatesin fiyatı ise 5 milyon bolivar

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Bir kilogram beyaz peynir, karşılığı olan 7,5 milyon bolivar ile aynı karede

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Çocuk bezi 8 milyon bolivar civarında satılıyor

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Ve son olarak bir kilo et 9,5 milyon bolivar ediyor

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