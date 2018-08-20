Para dolu valizleri hazırlayın, Venezuela'ya market alışverişine gidiyoruz
20 Ağustos 2018 21:37
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Venezuela'da bugünden itibaren eski para birimi "Güçlü Bolivar" yerine, 5 sıfır atılmış "Egemen Bolivar" kullanılacak. Reuters haber ajansı muhabiri Carlos Garcia Rawlins de ülkedeki hiper enflasyonun sokağa yansımasını, günlük ev alışverişi üzerinden fotoğraflayarak ortaya koydu.
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2 kilogram 400 gram ağırlığındaki bir tavuk başkent Caracas'ta 14 milyon 600 bin bolivara satılılıyor. Tavuğu almak için harcanan toplam paranın maddi ağırlığı da neredeyse tavuk kadar
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Geçen Perşembe günü bir adet tuvalet kağıdı 2 milyon 600 bin bolivara satılıyordu
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Bu havuçların fiyatı ise 3 milyon bolivar
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Bir paket pirincin fiyatı 2,5 milyon bolivar
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Bir paket hijyenik ped alabilmek için 3,5 milyon bolivar harcamanız gerekiyor
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Bir kilo domatesin fiyatı ise 5 milyon bolivar
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Bir kilogram beyaz peynir, karşılığı olan 7,5 milyon bolivar ile aynı karede
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Çocuk bezi 8 milyon bolivar civarında satılıyor
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Ve son olarak bir kilo et 9,5 milyon bolivar ediyor