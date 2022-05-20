Oyuncu Rebel Wilson: Geçmişte bir rol arkadaşım tarafından cinsel tacize uğradım
Oyuncu Rebel Wilson geçmişte erkek bir rol arkadaşı tarafından cinsel tacize uğradığını söyledi.
20 Mayıs 2022 13:08
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Oyuncu Rebel Wilson geçmişte erkek bir rol arkadaşı tarafından cinsel tacize uğradığını söyledi.
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People dergisine konuşan Rebel Wilson, film sektörüyle başlayan ve kadınların tacizcilerini ifşa ettiği Me Too hareketi başlamadan önceki yıllarda bir rol arkadaşının tacizine uğradığını söyledi. Wilson, isim vermedi.
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Wilson, “Beni bir odaya çağırdı ve pantolonunu indirdi. İğrenç ve mide bulandırıcıydı” dedi. Wilson, o sırada söz konusu aktörün arkadaşlarının da olduğunu söyledi.
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Wilson yaşanan olaydan sonra sete şikayette bulunduğunu ve yakın çevresine anlattığını, bu nedenle kariyerinin mahvedilmeye çalışıldığını söyledi. Oyuncu, “Böyle bir şey yeniden yaşansaydı kendimi daha çok savunur, daha cesur olurdum” dedi.