Oyuncu Özlem Balcı, Netflix'ten gelen film teklifini "öpüşme sahnesi" olduğu için reddettiğini açıkladı
23 Şubat 2021 13:57
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TRT 1 de hafta içi her gün yayınlanan Seksenler dizisinde Yıldız karekterini canlandıran oyuncu Özlem Balcı, Netflix'in teklifini reddettiğini açıkladı.
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Netflix'in sevişme ve öpüşme sahneleri olan film tekliflerini reddettiği belirten Özlem Balcı konu hakkında şunları söyledi:
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"Son bir ay içinde üç ayrı yapımdan yazlık dizi teklifi aldım bir tanesi Netflix'te olacak bir proje idi. Ancak bu dijital medya tekliflerini reddettim, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Özlem Balcı kurallarımın arkasındayım. Senaryoları okuduğumda koyduğum şartlar kabul edilmedi ben kamera karşısında film çekiyorum diye öpüşmem ve sevişmem.
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Ciddi bir meblağ teklif edilmesine rağmen reddettim. O filmi benim babam abim izleyecek yarın öbür gün çocuğum olursa o izleyecek belki evleneceğim kişi hoşlanmayacak. Oyuncu arkadaşlarım beni linç edebilir profesyonel olmadığımı da söyleyebilirler. Bu benim tercihim herkes işine baksın."
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Oyuncu Özlem Balcı, Netflix'ten gelen film teklifini "öpüşme sahnesi" olduğu için reddettiğini açıkladı