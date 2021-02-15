Oyuncu Özgü Kaya, kendisini ölümle tehdit eden 3 hesabı şikâyet etti: Bana zarar vereceğinden endişeliyim
15 Şubat 2021 14:28
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Oyuncu Özgü Kaya, kendisini ölümle tehdit eden 3 hesabı şikâyet etti: Bana zarar vereceğinden endişeliyim | Üç farklı sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ölüm ve tecavüz tehditlerinde bulunan kimliği belirsiz kişiler için oyuncu Özgü Kaya savcılığa başvurdu.
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; 25 yaşındaki oyuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi.
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Kaya ifadesinde şunları söyledi: fadede şu ifadeleri kullandı: Cinsel taciz, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermektedir. ‘Sadece benimle kıyam edeceksin, yoksa öldürürüm’, ‘Ya benim kadınım olursun ya ölürsün’, ‘Sana evlenmek yasaktır’, ‘Senden çocuk yapacağım’, ‘Ölene kadar benim kadınım olacaksın’ şeklinde mesajlar yollamaktadır. Yaptığımız araştırmada cep telefonu numarasını tespit ettik. Bu kişinin bana zarar vereceğinden endişe duymaktayım. Şüphelinin tespit edilerek, uzaklaştırma kararı alınmasını ve cezalandırılmasını istiyorum”
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Kaya’nın şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.