Oyuncu Burak Deniz: Paris Hilton benimle yemek yemek istedi
Oyuncu Burak Deniz, katıldığı televizyon programında kendisine sorulan “Paris Hilton’la mı yemeğe çıkmak isterdin Jessica Biel mi?” Sorusuna yanıt verdi. Deniz, Paris Hilton’un daha önce kendi fotoğrafını görüp beğendiğini söyleyerek “Bildiğim kadarıyla Paris Hilton benimle yemek yemek istiyor.” dedi.
18 Ekim 2020 11:38
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Oyuncu Burak Deniz, katıldığı televizyon programında kendisine sorulan “Paris Hilton’la mı yemeğe çıkmak isterdin Jessica Biel mi?” Sorusuna yanıt verdi. Deniz, Paris Hilton’un daha önce kendi fotoğrafını görüp beğendiğini söyleyerek “Bildiğim kadarıyla Paris Hilton benimle yemek yemek istiyor.” dedi.
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Burak Deniz, “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu. Soruları yanıtlayan oyuncu, Selim ile “O mu? Bu mu?” adlı soru cevap oyununu oynadı.
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“Bu isimlerden hangisi ile yemeğe çıkmak isterdin?” sorusunda şıklarda Jessica Biel ve Paris Hilton’u gören Burak Deniz, “Bildiğim kadarıyla Paris Hilton benimle yemek yemek istiyor.” dedi.
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Deniz, "nstagram’da görmüş, Türkiye’den bir arkadaşına ünlü mü diye sormuş! Ama Jessica Biel diyorum” dedi.