Oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün taciz isyanı: Aylardır bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var!
Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, kendisini ve yakın çevresini taciz eden kişiye sosyal medyadan isyan ederek, "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun?" dedi.
03 Aralık 2021 13:22
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Oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün taciz isyanı: Aylardır bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var!
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Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerle oynayan son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan 38 yaşındaki Aslıhan Gürbüz arkadaşlarını hack'leyerek kendisine ulaşmaya çalışan kişiye sosyal medyadan isyan etti.
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Instagram hesabından açıklama yapan Gürbüz, "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun?" ifadelerini kullandı.
Ege’ye yerleşip çiftlik hayatı yaşayan oyuncu, daha önce de taciz mesajını ifşa etmişti. Gürbüz, D.A.'nın çirkin mesajını sosyal medya hesabından yayınlayıp, "Biz susmayacağız, siz adam olacaksınız!" demişti.
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İfşalandığını gördüğünde, "Dikkat çekmek için yazdım" diyen kişinin hadsizliğine tepki göstermeye devam eden oyuncu, "Burası dikkat çekeceğiniz bir yer değil" diye yanıt vermişti.