Oyun fuarının açılışını Angela Merkel yaptı; işte fuardan kareler
25 Ağustos 2017 21:51
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Köln kentinde Gamescom 2017 İnteraktif Oyun ve Eğlence Fuarı'nın açılışını Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptı.
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, kendisinin temsili görüntüsünün yapıldığı 3 boyutlu oyun Minecraft'ın olduğu ekranın yanında duruyor.
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Fuarda Türkiye 10 firma ile temsil ediliyor. Fuara bilgisayar oyunları meraklıları büyük ilgi gösteriyor.
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Oyun fuarında Microsoft ve Sony başta olmak üzere oyun dünyasının tanınmış birçok şirketi yeni ürünlerini tanıtıyor.
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Yeni oyunları deneme ve teknolojik gelişmeleri görme fırsatı bulan ziyaretçiler, oynadıkları oyunların kahramanlarıyla da fotoğraf çektiriyorlar.
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Fuara, 54 ülkeden 910 firma katılıyor. Yaklaşık 345 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar 26 Ağustos'ta sona erecek.
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