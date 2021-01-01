Öykü Karayel ve Can Bonomo, doğacak bebeklerine koyacakları ismi açıkladı
01 Ocak 2021 13:55
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Öykü Karayel ve Can Bonomo, doğacak bebeklerinin koyacakları ismi açıkladı
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Öykü Karayel ile Can Bonomo çifti yeni yılın ilk saatlerinde yaptığı paylaşımla doğacak bebeğinin ismini duyurdu.
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2018 yılında evlenen oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. 5,5 aylık hamile olan Öykü Karayel, eşi Can Bonomo ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Karayel'in karnı burnunda pozları büyük beğeni topladı.
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Karayel, paylaşımının altına "Alttaki küçüklük Roman Bonomo... Yeni yılda görüşürüz!" notunu düştü.
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Ünlü çiftten Can Bonomo, geçen aylarda bu pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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Öte yandan Karayel, daha önce verdiği bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıt vermişti.