Oy pusulaları böyle taşındı

Diyarbakır'da bazı yerleşim yerlerine güvenlik gerekçesiyle seçim görevlileri ve içerisinde oy pusulası bulunan torbalar helikopterle taşındı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri, milletvekili genel seçimlerinde vatandaşların oy kullanması için seçim ve sandık güvenliği kapsamında bazı yerleşim bölgelerine oy pusulalarını helikopterle götürdü.
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Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk alanındaki Lice, Hani ve Dicle ilçeleri için Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından havalanan askeri helikopter, ilçe merkezlerinden seçim görevlileri ve içerisinde oy pusulaları bulunan torbaları aldı.
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Seçim görevlileri ve oy pusulaları, güvenlik gerekçesiyle helikopterle Lice'nin Kayacık, Hani'nin Topçular ve Dicle'nin Yokuşlu mahallesine götürüldü.
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Görevlilerin, yapılacak oy kullanma işlemi sonrasında helikopterle alınıp ilçe merkezlerindeki ilçe seçim kurulu başkanlığına bırakılacağı bildirildi.