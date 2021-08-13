ÖTV matrah oranları değişti, hangi modelde ne kadar indirim olacak?
ÖTV matrahlarında düşüş yaşandı. Böylece sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin liraya varan indirimler gerçekleşmiş olacak. Henüz fiyat listeleri güncellenmese de, ÖTV oranları sonrası fiyatların şu şekilde olması bekleniyor
13 Ağustos 2021 09:13
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Fiat Egea 1.4 Fire: ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 TL - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 TL
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Renault Megane Joy 1.3 TCe: ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 TL - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 TL
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Toyota Corolla 1.6 Dream manuel: ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 TL - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 TL
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Dacia Duster 1.5 dizel: ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 TL - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 TL
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Honda Civic 1.6 Elegance: ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 TL - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 TL
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Hyundai i10: ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 TL - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 TL
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KIA Sportage: ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 TL - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 TL
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Nissan Juke: ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 TL - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 TL
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Opel Astra HB: ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 TL - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 TL
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Volkswagen Golf: ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 TL - ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 TL (Kaynak: Hürriyet)