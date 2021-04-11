Tarihte Oscar Ödülü'ne aday gösterilen 13 çocuk oyuncu
Sinema dünyasının prestijli öldülü Oscar, her zaman yetişkin yıldızların yarıştığı bir tören olmadı. Sinema tarihi boyunca pek çok çocuk oyuncu da filmlerdeki performansları nedeniyle Oscar’a aday gösterildi. İşte 13 kazanan ve aday olan çocuk oyuncu:
11 Nisan 2021 15:00
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Sinema dünyasının prestijli öldülü Oscar, her zaman yetişkin yıldızların yarıştığı bir tören olmadı. Sinema tarihi boyunca pek çok çocuk oyuncu da filmlerdeki performansları nedeniyle Oscar’a aday gösterildi. İşte 13 kazanan ve aday olan çocuk oyuncu:
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1- Tatum O’Neal, 1974 yılında Paper Moon filmiyle henüz 10 yaşındayken En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
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2- Anna Paquin, 1994 yılında The Piano filmindeki rolüyle 11 yaşında Oscar kazanmıştı.
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3- Patty Duke, 16 yaşındayken oynadığı 1963 yapımı The Miracle Worker filmiyle ödül kazanmıştı.
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4- Justin Henry, 1980 yılında Kramer vs. Kramer filmiyle henüz sekiz yaşındayken Oscar’a aday gösterilmişti.
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5- Quvenzhané Wallis, dokuz yaşındaki adaylığını Beasts of the Southern Wild filmiyle almıştı.
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6- Jackie Cooper, 1931 yapımı Skippy filminde performansıyla Oscar’a aday gösterilmişti.
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7 - Mary Badham, 10 yaşındayken 1952 yapımı To Kill a Mocking Bird filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu rolüne aday olmuştu.
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8 - Haley Joel Osment’ın adaylığı 11 yaşındayken 2000 yapımı The Sixth Sense filmiyle gelmişti.
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9- Patty McCormack, henüz 12 yaşındayken 1956 yapımı The Bad Seed filmiyle aday gösterilmişti.
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10- Keisha Castle-Hughes, 2004 yılında Whale Rider filmiyle En İyi Kadın oyuncu adayı olmuştu.
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11- Jodie Foster, henüz 14 yaşındayken 1977 yapımı Taxi Driver ile aday gösterilmişti.
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12- Hailee Steinfeld, 2011 yapımı True Grit sonrası aday gösterildiğinde 14 yaşındaydı.
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1973 yapımı The Exorcist’te oynayan Linda Blair, aday olduğunda 15 yaşındaydı.