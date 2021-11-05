Oscar ödülleri için şimdiden iddialı hale gelen 10 film
Bağımsızların Amerika ayağında Gotham, Birleşik Krallık tarafında ise BIFA’nin adaylarını duyurmasıyla birlikte sonu eleştirmen birliklerinin ödüllerine açılan kasım ayı da geldi çattı. Peki 2022 Oscar yarışında hangi yapımlar öne çıkıyor?
05 Kasım 2021 09:21
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Oscar ödülleri için şimdiden iddialı hale gelen 10 film
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Belfast (Kenneth Branagh): Daha evvel oyunculuğu, senaristliği, yönetmenliği ve çektiği kısa filmle 5 ayrı kategoride adaylık çıkaran Branagh, Belfast‘ta altmışlı yılların sonundan, Kuzey İrlanda’daki çocukluk yıllarından bir hikâyeyi taşıyor perdeye. Outlander‘dan tanıdığımız Caitriona Balfe, Oscarlı aktris Judi Dench ve sevmek için tonlarca sebebimizin bulunduğu Jamie Dornan‘ın performanslarıyla birlikte film teknik anlamda da epey övülmekte. Geçtiğimiz ay Filmekimi‘ne uğrayan ve Alfonso Cuarón’un başyapıtı Roma‘ya bir hayli benzetilen yapım, şimdilik Oscar yarışının favorisi olarak gösteriliyor.
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Don’t Look Up (Adam McKay): Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Mark Rylance, Rob Morgan, Ariana Grande ve Chris Evans, Don’t Look Up‘ın inanılmaz kastının sadece küçük bir kısmı. Dünyayı altı ay içinde yok etmesi beklenen dev bir göktaşı konusunda gezegeni ve dolayısıyla Amerikan hükûmetini uyarmak isteyen iki gökbilimcinin hikâyesi henüz izleyici karşısına çıkmadı.
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Dune (Denis Villeneuve): Teknik dalları domine etmesi beklenen yapımın, oyunculuk dallarını es geçse dahi yılın en çok Oscar adaylığı çıkaracak filmi olduğu kesin denilebilir.
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Flee (Jonas Poher Rasmussen): Hem belgesel, hem de animasyon türündeki Flee yılın sürprizlerinden. Yapımcıları arasında Riz Ahmed ve Nikolaj Coster-Waldau gibi tanıdığımız oyuncuların yer aldığı yapım, Afganistan’dan göçen mülteci bir çocuğun başından geçenleri konu alıyor.
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The French Dispatch (Wes Anderson): Filmekimi bünyesinde Türkiye’deki izleyicisiyle buluşan Anderson’ın yeni filmi The French Dispatch kostüm tasarımından özgün müziğe, görüntü yönetiminden prodüksiyon tasarımına kadar pek çok kategoride varlık gösterecek.
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King Richard (Reinaldo Marcus Green): Tek rakibinin Denzel Washington olduğu En İyi Erkek Oyuncu yarışında, tenisin efsane kardeşleri Serena ile Venus Williams’ın babasını canlandırdığı filmle favori.
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Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson): Paul Thomas Anderson'ın kendi anılarından senaryolaştırdığı filmde, sekiz adaylığına karşın sıfır ödülü bulunan Bradley Cooper da rol almakta.
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Nightmare Alley (Guillermo del Toro): Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Toni Collette gibi isimlerden oluşan zengin kadrosuyla da perdeye uğramaya hazırlanan filmin konusu, bir karnavalda çalışırken kurduğu tezgahla köşeyi dönen ve “bilinç okuma” numaralarını çözmüş bir psikologla yolları kesişmesini konu ediyor.
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The Power of the Dog (Jane Campion): Bright Star‘dan bu yana uzun metrajlı bir film için kamera arkasına geçmeyen Jane Campion‘ın, Netflix'te izleyiciyle buluşacak yeni filmi The Power of the Dog, klasik western türünde.
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The Tragedy of Macbeth (Joel Coen): Joel Coen‘in kardeşi olmadan çektiği filmi The Tragedy of Macbeth, Denzel Washington ve Frances McDormand gibi iki dev ismi buluşturan bir Shakespeare uyarlaması. (Kaynak: Filmloverss.com)